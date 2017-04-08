Adıyaman'da Tütün Hırsızları Suçüstü Yakalandı

– ADIYAMAN'da, girdikleri depodan 3 ton tütünü çalmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.



Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çınar, depodan sesler geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapının aralandığını görüp depo önünde önlem alıp baskın düzenledi. Baskında 75 bin Lira değerinde olan 3 ton tütünü çalmak isteyen Ebubekir P., Musa K. ve Umut Ö. suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.



