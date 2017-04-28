Adıyaman'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması

Adıyaman'da 340 polisin katıldığı 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 2 bin 220 şahıs sorgulanırken, 604 araç ve 116 iş yeri kontrol edildi.



'Türkiye Güven Huzur' uygulaması diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da eş zamanlı gerçekleştirdi. Adıyaman'da polis ekipleri umuma açık ve sabit uygulama noktası olmak üzere iki ayrı uygulama yaptı.



Umuma açık yer uygulamasında 987 şahıs sorgulanırken, 28 araç kontrol edildi, 116 iş yeri kontrol edildi. Bu işyerlerinden 4 işyerine cezai işlem uygulanarak 2'si kapatıldı.



Adıyaman genelindeki 16 sabit uygulama noktasında ise, bin 233 şahıs sorgulandı, 576 araç kontrol edildi, 12 araca cezai işlem uygulandı. 15 bin 665 TL para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Araçların birinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Uygulamada toplam 2 bin 220 şahıs sorgulanırken, 604 araç ve 116 işyeri kontrol edildi. - ADIYAMAN