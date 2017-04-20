Adıyaman'da Tübitak Bilim Fuarı Açıldı

Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açıldı.



Sergide kendi icatlarını sergileyen öğrenciler, ekonomiden kültür ve sanata, turizmden tarıma kadar birçok projeyi tanıttı.



Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık, sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda 22 projenin olduğunu ve 46 öğrenci ile 22 öğretmenin çalıştığını aktardı.



Işık, şöyle konuştu:



"Projelerimiz, bilimsel, sosyal, kültürel ve geleneksel anlamda değerlerimizi korumak yaşatmak üzerine kuruludur. Burada öğrenciler, halkımız ve eğitim camiasına projelerimizi anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle öğrencilerimiz hem bilimi bütün hücrelerine kadar işleyecekler hem kültür ve geleneklerini öğretmeye çalışacaklar. Bu yönüyle çocuklarımızın araştırmacı bir kişiliğe eğitsel bir yaklaşmaya ve geleceğe vizyon tutan bir bakışa ulaşmalarını amaçlıyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen bu proje, yarın da halka açılacak. "



Işık, projeler arasında "Parmak izi ile el seçim" projesinin ulusal anlamda okulu temsil eden bir proje olduğunu, Türkiye'nin geleceği için de düşünülen daha halen planları yapılan bir yaklaşım olduğunu kaydetti.



"Parmak izi ile el seçim" projesini üreten Yusuf Altuğ ise bu projeye ekim 2016'da başladığını, bu projenin okullarda yapılan seçimlerde iş yükünü azaltmaya yönelik bir proje olduğunu ifade etti.



"Projemiz Malatya'da 3'üncü oldu"



Proje hakkında detaylı bilgi veren Altuğ, şöyle devam etti:



"Okullarda demokrasi ve sınıf seçimleri oluyor. Bu seçimlerde kağıt, toner gibi birçok malzemenin israf olmasını önlemek amacıyla böyle bir proje düşündüm. Bu projede, her şey dijital ortama geçecek ve güvenilir bir seçim ortaya çıkacak. Parmak izi cihazıyla bu projeyi geliştirdik. Cihazla önceden parmak izi ile veritabanı oluşturuyoruz. Daha sonraki seçimlerde istediği zaman kişi gelip oyunu kullanabiliyor. Bazen tekrar oylar oluyor. Biz onların da önüne geçtik. 27 Mart 2017'de düzenlenen 48. Malatya TÜBİTAK yarışmaları oldu. Bizim projemiz yarışmada 3'üncü olduk.Projemizi geliştirmeyi düşünüyoruz."



Konuşmaların ardından TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışın ardından okul idarecileri ve öğretmenler, sergiyi gezdi.