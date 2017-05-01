Adıyaman'da Trafik Uygulaması

Adıyaman'da trafiğe uygun olmayan motosikletler toplanmaya başladı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletler üzerinde denetim yaptı.



Kent merkezinde birçok noktada uygulama yapan ekipler, plakasız, kasksız ve evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücülerine ceza kesti.



Uygulama kapsamında 68 motosiklet kontrol edildi, 7 motosiklet trafikten men edildi, plaka, ehliyet ve sigortasız motosiklet sürücüsülerine 11 bin 850 lira ceza uygulandı.



Öte yandan uygulamanın sürekli devam edeceği öğrenildi.