Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 BE 284 plakalı otomobil ile Mahmut Taşar'ın kullandığı 02 AC 006 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçtaki Zahide ve Abdurrahman Taşar yaralandı.



Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.