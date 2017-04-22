Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 BE 284 plakalı otomobil ile Mahmut Taşar'ın kullandığı 02 AC 006 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçtaki Zahide ve Abdurrahman Taşar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.