Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 BE 284 plakalı otomobil ile Mahmut Taşar'ın kullandığı 02 AC 006 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçtaki Zahide ve Abdurrahman Taşar yaralandı.

Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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