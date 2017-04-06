Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü polis 4 kişi yaralandı.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kavşağı 3'üncü çevre yolu üzerinde, Mehmet Necmi Sayıner (53) idaresindeki 02 BC 529 plakalı belediye otobüsü, çevre yolu üzerinde devriye görevi yapan polis aracına çarptıktan sonra park halindeki dört otomobile çarparak durabildi.



Kazada, otobüs sürücüsü Sayıner ile polis aracında bulunan polis memurları Mevlüt Albayrak (28), Şevket Keskin (28) ve Abdullah Demir (32) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.