Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahta ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Diyarbakır yolu Öğretmenevi kavşağında Mehmet Saray (21) yönetimindeki 02 KR 300 plakalı otomobil ile Hakkı Kaya (27) idaresindeki 02 AP 196 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, iki sürücü yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.