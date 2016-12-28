Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Almanya'dan Kahta'ya canlı hayvan taşıyan Mario Günter yönetimindeki SU H 1630 plakalı tır, Ortanca köyü Kahta-Adıyaman karayolunda ile Mehmet Elkan (25) yönetimindeki 44 NC 232 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü Elkan ile araçta bulunan Mustafa Işık (22) 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.