Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahta ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Aycil yönetimindeki 01 R 6233 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Aycil, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.





Burada tedavi altına alınan Aycil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.