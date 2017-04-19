Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Altınşehir Mahallesi istikametine giden Yavuz Özhan (25) idaresindeki 02 BB 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi.



Kazada sürücü Özhan ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta yangın çıkmaması için güvenlik önlemi aldı.



Öte yandan trafik ekipleri, Eğriçayı Köprüsü üzerindeki araçların kontrollü şekilde geçişini sağladı.