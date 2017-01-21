Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konutları yolunda Muhammet Varki idaresindeki 02 ER 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan şoför Muhammet Varki, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası ilçede kısa süreli elektrik kesintisi meydana geldi.
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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