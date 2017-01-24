Adıyaman'da Trafik Kazaları : 6 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaburun köyünde Ebubekir Öztürk idaresindeki 02 FA 407 plakalı tır ile karşı yönden gelen Rüstem Çot idaresindeki 27 L 0110 plakalı yumurta yüklü kamyonet çarpıştı.



Kazada, kamyonet sürücüsü Rüstem Çot ile çocukları Arda ve Cuma Çot yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda ise Suat Güzel idaresindeki 01 AJZ 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tecirli köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.



Kazada yaralanan sürücü Suat Güzel ile Ali ve Salman Güzel, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Yaralılar, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.