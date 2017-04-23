Adıyaman'da toz bulutu etkili oldu



ADIYAMAN'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, gökyüzünü gri renge bürüdü. İnsanların güçlükle nefes aldığı kentte, toz bulutu nedeniyle araçların üzeri de çamur kaplandı. Yetkililer, kentte yaşamı etkileyen toz aşınımının yağması beklenen yağmurla dağılacağını bildirdi.