Adıyaman'da Terör Propagandasına 4 Gözaltı

ADIYAMAN'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla R.G., F.K., M.K.G. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan K.K.'nın yakalanması için de çalışma başlatıldı. - Adıyaman