Adıyaman'da Terör Operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Gerger ve Kahta ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyon kapsamında Y.T, A.T. ve M.Y. gözaltına alındı.





Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.





Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.