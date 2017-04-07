Adıyaman'da Tefecilere Yönelik Operasyon

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltın alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan Mevlüt Y, Aydın Y. ve Turgut Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.



Ekipler, şehir merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mevlüt Y. ve Aydın Y'yi gözaltına aldı.



Turgut Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Adreslerde yapılan aramada, tabu çek, senet, pompalı tüfek, cep telefonu, alacak verecek defteri, tabanca ele geçirildi.