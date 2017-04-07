Adıyaman'da Tefecilere İkinci Operasyon

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik ikinci operasyonu gerçekleştirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik ikinci operasyonu gerçekleştirdi. Polisler tarafından yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Polis ekipleri operasyonun ikinci dalgasında M.Y., A.Y. ve T.Y. adlı şahısların evlerine operasyon düzenledi. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet, borçlu defteri, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şahıslardan M.Y. ve A.Y. gözaltına alınırken polis, T.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN