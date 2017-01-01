Adıyaman'da Sis Nedeni ile Uçak Seferleri İptal Edildi

Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri iptal edildi.



Dün gece saatlerinde kent merkezini tamamen etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun sis nedeniyle İstanbul-Adıyaman, Ankara-Adıyaman uçak seferleri iptal edildi. - ADIYAMAN