Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde Sinan Ç. ile oğlu Muhammed Selçuk Ç, henüz bilinmeyen nedenle bir grubun silahlı saldırısına uğradı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba oğul, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.