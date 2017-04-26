Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi Ebu Sadık Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Osman Korkmaz (28) ile Abdullah Baylan (26) ayaklarından yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinde silahı bırakarak kaçan A.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.