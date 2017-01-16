Adıyaman'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olan M.Ç. ve S.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen şahıslar yanlarında getirdikleri silahlarla M.Ç. ve S.Ç.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yaralanan M.Ç. ve S.Ç., olay yerinde bulunan bir otomobille özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahıslar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralı daha sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, hastanede ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN