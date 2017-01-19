Adıyaman'da hava sıcaklığının 12 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda zaman geçirdi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da, termometreler 12 dereceye ulaştı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının sıfırın altında derecelerle ölçüldüğü bu günlerde, baharı aratmayan hava koşularını yaşayan Adıyamanlılar, çocuklarıyla parklara akın etti.
Meteoroloji yetkilileri, havanın kent genelinde 3 gün daha güneşli olacağını belirtti.
Adıyaman'da Sıcaklık Baharı Aratmıyor
Adıyaman'da hava sıcaklığının 12 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda zaman geçirdi.
Adıyaman'da hava sıcaklığının 12 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda zaman geçirdi.
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