Adıyaman'da Sahte İçki Denetimi

Adıyaman'da yılbaşı öncesi içki satışı yapan mekanlarda kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Maliye görevlileri, içki satışı yapan mekanları denetledi.





Kentteki 8 iş yerinde alkollü içki satışı ruhsatı bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.



Ayrıca raf ve kolilerdeki içkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte olup olmadığını kontrol etti.





Denetimlerde, kaçak ya da sahte içkiye rastlanmadı.



Vatandaşların güvenliği için denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.