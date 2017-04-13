Adıyaman'da Sahte Altınla Dolandırıcılık İddiası

Adıyaman'da 2 kişi, sahte altın bileziklerle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.



İddiaya göre, İranlı olduklarını söyleyen iki kişi, adres sorma bahanesiyle Sümer Evler Mahallesi Emine Yaşar Camisi civarında Müslüm A'nın, Malazgirt Mahallesi'nde de Abdurrahman E'nin yanına geldi.



İki şüpheli, 2 sahte altın bileziği Müslüm A'ya 2 bin 500 lira, Abdurrahman E'ye de 4 bin 500 liraya sattı.



Satın aldıkları bilezikleri kuyumcuda bozdurmak isteyince dolandırıldıklarını anlayan Müslüm A. ve Abdurrahman E, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.



Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtları ve bileziklerdeki parmak izlerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Yılmaz Ç. ve Orhan K. olduğunu tespit etti.



Yakalanmaları için çalışma başlatılan zanlıların 27 dolandırıcılıktan sabıkalı oldukları, Yılmaz Ç. hakkında 8 suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.