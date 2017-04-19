Adıyaman'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Projesi

Adıyaman Yeşilay Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi ödülleri verildi.



Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde, merkez ve ilçe okullarında kompozisyon, şiir, resim dallarında dereceye gören 39 öğrenciye ödülleri verildi.



Adıyaman Yeşilay Şube Başkanı Hakan Özöncel, Adıyaman Yeşilay'ın örnek projelere imza attığını belirterek bağımlılıkla mücadele etmenin çok önemli olduğunu söyledi.



Çok güzel bağımlılıkların da olduğunu ifade eden Özöncel, şunları kaydetti:



"Eşinize, dostunuza, annenize bağımlık çok güzel. Biz, buna sevgi, saygı diyoruz. Vatanımıza, milletimize bağımlılık çok güzel, biz buna ahde vefa diyoruz. Bu güzel değerlere sahip bir ülke ve bir anne bir baba olma umuduyla ben bu programa göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim."



Daha sonra öğrenciler, ödüllerini aldı.



Törene, Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Turan ve vatandaşlar katıldı.