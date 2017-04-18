Adıyaman'da, sağanak yağmur



ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Kentte akşam saatlerinde başlayan ve 30 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar cadde üzerinde bulunan işyerleri önüne sığındı.