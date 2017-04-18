Adıyaman'da Sağanak ve Dolu Etkili Oluyor

Adıyaman'da sağanak ve dolu nedeniyle Eğriçayı Köprüsü trafiğe kapatıldı.



Atatürk Bulvarı üzerindeki Eğriçayı Köprüsü yağıştan dolayı suyla doldu. Köprü üzerindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu bölgede bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.



Trafik ekipleri, iş makineleri yardımıyla bazı araçların sürücülerini bulunduğu yerden tahliye etti.



Vatandaşlardan Ender Çelik, bir anda bastıran dolu nedeniyle otomobilinde mahsur kaldığını söyledi. Otomobilinin arızalandığını ifade eden Çelik, görevlilerin çabasıyla araçtan çıkarıldığını sözlerine ekledi.