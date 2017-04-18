Adıyaman'da Sağanak

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.





İlçe merkezinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.





Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki çok sayıdaki iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.