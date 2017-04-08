Adıyaman'da Sağanak

Adıyaman'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Bazı vatandaşlar kaldırımlarda yağışın dinmesini beklerken, esnaf da su birikintilerinin iş yerlerine girmemesi için çaba sarf etti.



Sağanak sonrasında yol ve sokaklardaki rögarlar taştı.