Adıyaman'da Referandumda Oy Kullanma Işlemleri Başladı

Adıyaman'da referandum da oy kullanma işlemleri başladı



ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören Anayasa değişikliği referandum u için oy kullanma işlemi başladı.



Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarındaki görevliler, tercih pusulalarını hazırladıktan sonra seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yapılan referandum için 'evet' ya da 'hayır' tercihlerini yaptı.