Adıyaman'da Radar Uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü gezici radar ekipleri, aralıksız olarak denetimlerini sürdürüyor.



Eğriçayı Köprüsü ve Altınşehir Kavşağı'nda radar aracıyla yapılan denetimlerde hız sınırını aşan sürücülerin araçları durdurularak cezaları kesiliyor.



Gezici radar uygulamaları kapsamında otomobil içerisinde hız sınırına uymayan birçok araç sürücülerine para cezası yazıldı.



Yazılan para cezalarının posta yoluyla araç sürücülerinin kayıtlı oldukları adreslere iletildiği öğrenildi.



Trafik Şube Müdürü Osman Kolay, kentin birçok noktasında gezici radar ile uygulama yaptı.



Uygulama ile aşırı hız yapan sürücülere cezai işlem uygulaması yapıldı.



Öte yandan, aşırı hız yapan bazı araç sürücülerine de alkolmetre uygulaması yapıldı.