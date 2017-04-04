Adıyaman'da Polisten "Huzur" Operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 377 polisin katılımıyla "Yaman 2" huzur operasyonu gerçekleştirdi.





İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı "Yaman 2" huzur operasyonuna 377 polis katıldı.



Operasyon kapsamında, 33 sabit uygulama noktasında 2 bin 178 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 590 araç incelendi, 121 iş yeri denetlendi ve 18 araca ve 3 iş yerine para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.



Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.



Operasyonun il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren umuma açık yerlerin denetlenmesi, daha önceden belirlenen sabit noktalarda güven, asayiş ve huzur ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yasak maddeleri taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanması amacıyla düzenlendiği bildirildi.