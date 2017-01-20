Adıyaman'ın merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Adıyaman merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında İHA'lar tarafından görüntülenen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Jetler, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarken, ardından bölgeye kobra ve skorsky tipi helikopter gönderildi.
Operasyon sürüyor. - GAZİANTEP
Adıyaman'da PKK Operasyonu
Adıyaman’ın merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Adıyaman'ın merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads