Adıyaman'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tahsin Şahin yönetimindeki 46 EC 132 plakalı otomobil ile Abdullah Ülger yönetimindeki 07 FVU 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Şahin ve Ülger ile araçlarda bulunan Miyase Şahin ve Hasan Taşcı yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hazır bekleyen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Miyase Şahin ve Hasan Taşcı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



- Adıyaman