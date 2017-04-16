Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Samsat ilçesinden Adıyaman'a giden Mehmet Sait Ö. idaresindeki 02 BC 226 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolunun Beşpınar Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Turgut'a (18) çarptı.



Ağır yaralanan ve olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Mehmet Sait Ö. gözaltına alındı.