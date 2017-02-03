ADIYAMAN'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilin bagajında gümrük kaçağı 830 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunda oluşturulan kontrol noktasında, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı plakası açıklanmayan otomobili durdurup aradı. Yapılan aramada otomobilin bagajında gümrük kaçağı 830 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
Adıyaman'da Otomobilde 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçti
ADIYAMAN'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilin bagajında gümrük kaçağı 830 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilin bagajında gümrük kaçağı 830 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.