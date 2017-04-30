Adıyaman'da Otomobil Evin Balkonuna Çarptı: 4 Yaralı

Adıyaman'da otomobilin evin balkonuna çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.



Rıza Karakoç'un kullandığı 02 BC 919 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde yakını Mehmet Demir'e ait zemin kattaki evin balkonuna çarptı.



Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Türkan, Aysel ve Zahide Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazanın Karakoç'un, ailesiyle yakını Demir'i ziyarete geldiği sırada otomobilin freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.