Adıyaman'da Öğrenciler Tarafından Bilim Fuarı

Adıyaman Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.



Okul içerisinde gerçekleştirilen bilim fuarı oldukça yoğun ilgi gördü. Ekonomi, kültür, sanat, tarım ve sağlık gibi konuların ele alındığı fuarda toplam 22 proje sergilendi.



46 öğrenci, 22 öğretmenin yer aldığı 22 projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Işık, "Bilimsel, sosyal, kültürel ve geleneksel anlamda değerlerimizi korumak yaşatmak üzerine kuruludur. Burada öğrenciler, halkımız ve eğitim camiasına projelerimizi anlatmaya çalışacak. Öğrencilerimiz hem bilimi bütün hücrelerine kadar işleyecekler hem kültür ve geleneklerini öğretmeye çalışacak. Çocuklarımızın araştırmacı bir kişiliğe eğitsel bir yaklaşmaya ve geleceğe vizyon tutan bir bakışa ulaşmalarını amaçlıyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen bu proje, yarın da halka açılacak" dedi. - ADIYAMAN