Adıyaman'da odunlukta yangın
ADIYAMAN'da, 2 katlı binanın çatı katısında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat Çalışkan'a ait 2 katlı binanın çatı katında bulunan odunluktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Odunlukta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Adıyaman'da Odunlukta Yangın
Adıyaman'da odunlukta yangınADIYAMAN'da, 2 katlı binanın çatı katısında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Adıyaman'da odunlukta yangın
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