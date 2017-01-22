Adıyaman'da "Nöbet Ücreti Tahakkuk Model Kullanıcı Eğitimi" Toplantısı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde "Nöbet Ücreti Tahakkuk Model Kullanıcı Eğitimi" toplantısı yapıldı.



Bir hotelde düzenlenen toplantıya Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Bektaş ve 81 ilden sağlık personeli katıldı.



Bir gün sürecek toplantıda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Birim Sorumlusu Meral Ilgar, sunum yaparak sağlık çalışanlarına bilgiler verdi.



İl Müdürü Mehmet Emin Taş, nöbet ücretlerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla toplantı düzenlendiğini belirterek, "Sağlık hizmeti insan kaynağıyla vücuda gelen ve birebir insana dokunan hizmet. İşin iki boyutu var. Bir hizmeti alan halk, bir de hizmeti veren sağlık çalışanı. Tabii biz Sağlık Bakanlığı olarak öncelikli olarak sürekli hasta haklarını ön plana çıkardık. Süreç içinde Bakanlığımızın çalışan memnuniyetini sağlaması açısından bir dizi önlem ve çalışmaları oldu. Personelimizin ekonomik durumunun da iyileştirilmesi çok önemli bir husus." diye konuştu.