Adıyaman'da Nine ve Torunu Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi'nde nine ve torunu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Çocuklardan biri ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir sabah sobalı odada yatan nine Feride Özdemir (80), çocukları Onur Özdemir (15) ve Ali Özdemir'i (11) uyandırmak istedi. Ancak yataklarında baygın vaziyette yatan nine ve çocukların hareket etmediğini gören Azmi Özdemir durumu önce komşularına daha sonra sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feride Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuklar Onur ve Ali Özdemir'e ilk müdahaleye yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Onur Özdemir yolda hayatını kaybetti. Ali Özdemir ise Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Özdemir ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ön incelemesi sonrasında Feride Özdemir'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir'in çocukları üşümesin diye sobanın bulunduğu oturma odasında yatırdıkları öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN