Adıyaman'da Meyve Ağaçlarında Budama Kursu Veriliyor

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından meyve ağaçlarında budama kursu veriliyor.



Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1 Şubatta başlayan, meyve ağaçlarında budama kursu 2 Mart'ta tamamlanacak. 44 katılımcı ile devam eden kursta toplam 88 saat eğitim veriliyor. Teorik bilgilerin anlatılmasından sonra uygulamalı eğitimlerle devam edecek olan kursa yoğun ilgi gösteriliyor. Meyve ağaçlarında budama kursu eğitimi, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde görevli Uzman Ajlan Yılmaz ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sinan Budak tarafından veriliyor. Kursun açılışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz yaptığı konuşmada, "İlimizde bademin önemine değinerek Türkiye'de en büyük badem bahçeleri Adıyaman'da. Bademde ve diğer meyve ağaçlarını budamak çok önemli ve faydalıdır. Bu eğitimleri oldukça çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN