Adıyaman'da Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen "Mekke'nin Fethi" programında ilahiler seslendirilerek, dualar edildi.



Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi Programı İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya, "Kabe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke'nin Fethinin önemini özellikle genç nesillere her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu gece fetih başlangıç noktası olan Medine'den çıkışın yapıldığı gündür. Genç nesiller mutlak fetih kavramını anlamalı, fetih ile işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Biz alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu Peygamberin, önderimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (sav) komutasında gerçekleşen Mekke'nin Fethini her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız" dedi.



Açılış konuşmasının ardından Ravza İlahi Grubu tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi. Daha sonra emekli öğretmen Mustafa Karakuş tarafından davetlilere Mekke'nin Fethi konulu konferans verdi.



Mustafa Karakuş konuşmasında, hak ile batılın arasındaki farka dikkat çekerek, "İnsan bu süreçte ya Hakkın yanında yada batılın yanında yer almaktadır. Doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının mücadelesinden ibarettir. Bu mücadele ilk insan Hz. Adem ile başlamıştır. Hz. Adem Hak'kın yanında iken, karşısında aldatan zulmün temsilcisi şeytan vardır. Hz. Muhammed (sav) Hak'kın temsilcisi karşısında Ebu Cehiller ve ordusunu görüyoruz. Bugünde kural değişmemiştir. Şeytanın oyuncağı olanların Hak'kın safına geçmesi için dualarımızı eksik etmeyelim" dedi.



Program sonunda Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - ADIYAMAN