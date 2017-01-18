Adıyaman'da Marketten Sigara Çalan Hırsız Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marketten sigara çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde bir markete giren Y.Ö. isimli şahıs önce elinde bulunan poşetle kasaya yaklaşarak kasa üstünde bulunan sigara rafını inceledi. Market çalışanlarının diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın arkasında bulunan sigaralara uzanan Y.Ö, raf kapağını kaldırarak sigaraları hızlı bir şekilde alarak cebine koydu. Kimsenin durumu fark etmediğini anlayan şahıs daha sonra market içerisinde bir süre oyalandıktan sonra marketten ayrıldı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken bir süre sonra durumu fark eden market çalışanları olayı polis ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti. Şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN