Adıyaman'da Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş, "Dünyadaki gerçek güveni sağlayacak olanlar kesinlikle ne Batı, ne Birleşmiş Milletler, ne de başka bir kuruluştur. Gerçek güvenli toplumu sağlayacak olanlar kesinlikle İslam toplumudur." dedi.



Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.



Hazreti Safvan Bin Muattal Türbesi'nde Adıyaman Müftülüğü tarafından bine yakın kişinin katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Ateş, buradaki konuşmasında, dünyanın ve insanlığın güvene ihtiyacı olduğunu söyledi.



Güven bulunmayan hiçbir toplumda gerçek anlamda huzurun sağlanamayacağını ifade eden Ateş, "Dünyamıza baktığımızda ne yazık ki birbirlerine güvenen insanları, toplumları ve devletleri göremiyoruz. Dünyadaki gerçek güveni sağlayacak olanlar kesinlikle ne Batı, ne Birleşmiş Milletler, ne de başka bir kuruluştur. Gerçek güvenli toplumu sağlayacak olanlar kesinlikle İslam toplumudur." dedi.



15 Temmuz'da halkın üzerine kurşun yağdıracak kadar gözü dünmüş bir toplum kesimiyle yüzleştiklerini anlatan Ateş, halkın bu emanete ihanet edenlere gerekli dersi verdiğini belirterek, "Türkiye sadece Türk halkının umudu ve güvencesi değildir. Görüyorsunuz, en kötü savaşın yaşandığı Suriye'de mazlum insanlar kendilerini güvende hissedecek ülke olarak Türkiye'yi seçtiler ve bize sığındılar. Bizler de o kardeşlerimize hem kapımızı, hem gönlümüzü açtık. Bunun tek nedeni güvendir." diye konuştu.



İl Müftüsü Ali Öztürkçü de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu Kutlu Doğum Haftası'nın konusunun "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğini kaydetti.



Müftü Öztürkçü, konuşmasının ardından konuklara gül verdi.



Adıyaman ve Samsat belediyelerince katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.