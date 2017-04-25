Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman'da düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Arası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nın bölge finali, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.



Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek, onları Kur'an ile buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 18 okuldan öğrenciler katıldı.



Yarışmada konuşan Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Halil Sever, katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi.



Bölge birincisi olacak öğrencinin Türkiye finallerine katılacağını belirten Sever, şöyle konuştu:



"Amacımız, Kur'an-ı kerim'i sevdirmek. Öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile buluşturarak, Kur'an'ı anlamalarını ve yaşamalarını sağlamaya yönlendirmektir. Bölge birincisi olan kardeşlerimiz, Türkiye finaline gitmeye hak kazanacak. Diğer öğrenci kardeşlerimize buradan katılımlarından dolayı ödül vereceğiz."