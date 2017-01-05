Adıyaman'da Kültür Sanat

Adıyaman'da, Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bayram Yeri" ve "Midas'ın Kulakları" isimli oyunlar ile Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Hıdrellez" adlı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, yetişkin ve çocuklar için sahnelenen tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.



Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen "Bayram Yeri" ve yetişkinler için sahnelenen "Midas'ın Kulakları" adlı oyunlar ile Van Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen "Hıdrellez" adlı oyun Adıyamanlı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.