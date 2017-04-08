Adıyaman Samsat'ta Korkutan Deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adıyaman'da merkez üssü Samsat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.22'de yerin 13.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkezde de hissedildi.

GEÇEN AY GERÇEKLEŞEN DEPREMİN ARTÇISI

Depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenilirken, Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.