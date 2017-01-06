Adıyaman'da Kızılay İçin Kan Bağışı

Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-der) gönüllüleri Kızılay'a kan bağışı yaptı.



Adıyaman Kızılay şubesine gelen İyilik-Der Adıyaman şubesi üyeleri kan bağışında bulundu.



Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüsü Mehmet Günay, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığını açıklaması üzerine dernek olarak destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Dernek olarak yardıma muhtaç insanlara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Günay sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlimizde, ülkemizde ve dünyanın değişik ülkelerinde mazlumların, muhtaçların ve insani yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmayı gaye edinen bir iyilik hareketiyiz. Yardımlarımızı ve iyiliklerimizi vücuda getirirken muhataplarımızın rengi, dili, ve ırkını asla sormayıp yaradılışımızın tabi bir neticesi olarak herkesi eşit kabul edip bu ilke ve ahlak ile iyilik yolunda mesafeleri katetmeye çalışıyoruz."



"Mazlumlara malımız, kardeşliğe kanımız, iyiliğe canımız feda" sloganıyla başlattıkları bu kampanyaya herkesten destek isteyen Günay, "Tüm halkımızı davet ediyoruz ve diyoruz ki, kan bağışının zararı yoktur, faydası çoktur. Kan bağışı, candan cana, kandan kana bir iyiliktir ve inancımıza göre de sadaka hükmündedir. Gelin kan bağışıyla kardeşliğe hayat verelim." dedi.