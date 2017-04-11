Adıyaman'da Ki Kavgada 3 Kişi Gözaltına Alındıı

Adıyaman merkezde iki gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Kütüphane karşısında aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi 1 kişiye darp etti. Kavgada M.A., A.Y., M.Y ile M.K. kavga etti. Kavgada M.K yaralanırken, M.A., A.Y., M.Y adlı şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.



Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN